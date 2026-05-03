«Акрон» — «Краснодар»: Дзюба, Сперцян и Кордоба выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Краснодара» на матч 28-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Эшковал, Пестряков, Марадишвили, Джаковац, Хосонов, Беншимол, Дзюба.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Гонсалес, Кевин Пина, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Акрон» — «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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