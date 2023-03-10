«Сочи» — «Оренбург»: гости ведут со счетом 4:0

Полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалев на 74-й минуте забил в матче с «Сочи» в 19-м туре РПЛ — 4:0.

Гости убежали в контратаку, защитники «Сочи» в подкатах дважды мешали пробить, но мяч все равно дошел до Ковалева, который с близкой дистанции без всякого сопротивления отправил мяч в правый угол ворот.