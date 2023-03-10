«Сочи» — «Оренбург»: игрок гостей Башич сделал счет разгромным
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич забил на 67-й минуте матча с «Сочи» в 19-м туре РПЛ — 3:0.
Лукас Вера, находясь напротив ворот, покатил мяч на Башича. Иван побежал вправо, уходя от Дркушича, и нанес удар низом под правую штангу, на который голкипер соперника Сослан Джанаев не успел среагировать.
Для 20-летнего боснийского игрока это второй гол за команду в РПЛ в текущем сезоне.
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|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
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|11.03
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Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
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|
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Зенит
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