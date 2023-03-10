«Сочи» — «Оренбург»: игрок гостей Башич сделал счет разгромным

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич забил на 67-й минуте матча с «Сочи» в 19-м туре РПЛ — 3:0.

Лукас Вера, находясь напротив ворот, покатил мяч на Башича. Иван побежал вправо, уходя от Дркушича, и нанес удар низом под правую штангу, на который голкипер соперника Сослан Джанаев не успел среагировать.

Для 20-летнего боснийского игрока это второй гол за команду в РПЛ в текущем сезоне.