«Сочи» впервые в сезоне РПЛ проиграл дома, уступив «Оренбургу» со счетом 0:4

«Оренбург» на выезде разгромил «Сочи» в матче 19-го тура чемпионата России — 4:0.

Голами в составе гостей отметились Кирилл Капленко, Матиас Перес, Иван Башич и Юрий Ковалев. Для Капленко и Переса это первые голы в РПЛ.

«Сочи» впервые в текущем сезоне РПЛ проиграл на домашнем поле. Также это первое поражение главного тренера команды Курбана Бердыева после возвращения в чемпионат России.

«Оренбург» поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Сочи» опустился на восьмою строчку (28).