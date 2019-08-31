«Сочи» оказался сильнее «Рубина». Команда Точилина впервые выиграла в РПЛ

«Рубин» проиграл «Сочи» (0:3) в матче восьмого тура чемпионата России.

В составе победителей отличились Ибрагим Цаллагов , Федор Кудряшов и Александр Карапетян. Сочинская команда одержала первую победу в премьер-лиге. В активе новичков элитного дивизиона шесть очков и 14-е место. У «Рубина» 10 очков и девятая позиция.

В следующем туре «Сочи» примет «Локомотив», а «Рубин» на выезде сыграет с «Оренбургом».

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

«Рубин» (Казань) — «Сочи» — 0:3 (0:1)

Голы: Цаллагов, 22 (0:1). Кудряшов, 52 (0:2). Карапетян, 90+3 (0:3).

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Сорокин, Уремович, Степанов, Башкиров (Микелтадзе, 76), Иг.Коновалов, Макаров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков (Кьяртанссон, 55).

«Сочи»: Джанаев, Калугин, Юрганов, Лагатор, Кудряшов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, А.Заболотный (Карапетян, 78), Полоз (Набиуллин, 66), Мостовой (Померко, 73).

Предупреждения: Башкиров, 15. Давиташвили, 20. Лагатор, 29. Бурмистров, 37. Степанов, 71. А.Заболотный, 76.

Судьи: Волошин (Смоленск). Калугин, Мурашов (оба — Москва).

31 августа. Казань. Стадион «Центральный».

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