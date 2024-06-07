«Сочи» объявил об уходе нападающего Кордовы

«Сочи» объявил об уходе венесуэльского нападающего Серхио Кордовы по окончании срока арендного соглашения.

26-летний футболист перешел в «Сочи» в феврале нынешнего года из «Аланьяспора» до окончания сезона-2023/24. В 11 матчах за «барсов» во всех турнирах Кордова отметился одной результативной передачей.

В следующем сезоне команда Роберто Морено будет выступать в первой лиге.