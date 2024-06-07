Тубич — о переходе в «Краснодар»: «Понимал, что РПЛ сильнее чемпионата Украины»

Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич вспомнил, как принимал решение стать игроком черно-зеленых в 2011 году.

«Мы были на сборах в Турции, где присутствовали скауты «Краснодара». Я знал, что у них есть определенный интерес ко мне, они смотрели за нашими играми, но не думал, что мне предложат контракт, потому что оставалось буквально три-четыре дня до конца окна. Мне позвонил агент и сказал: «Неманья, есть предложение из России».

Я отреагировал на это с большим интересом, «Краснодар» только вышел в РПЛ, им срочно нужны были футболисты, поэтому все произошло очень стремительно. Мне сразу объяснили, что строится топ-проект с большими амбициями. Для меня это был шаг вперед, потому что понимал, что российский чемпионат сильнее украинского. Ни разу не пожалел», — цитирует Тубича Metaratings.ru.

Тубич выступал за «Краснодар» с января 2011-го по август 2014 года. В общей сложности защитник принял участие в 64 матчах черно-зеленых, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.