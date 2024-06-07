Тубич: «В «Краснодаре» Галицкий ни разу не пихал после слабых матчей»

Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич рассказал о работе с владельцем команды Сергеем Галицким.

«Галицкий заходил после каждой игры. Много он не говорил. Если победили — поздравлял. Если проиграли или сыграли в обидную ничью, то не пихал, подбадривал. За 3,5 года, что я был в клубе, ни разу он никому не напихал после наших слабых матчей», — приводит слова Тубича Metaratings.ru.

Тубич выступал за «Краснодар» с 2011 по 2014 год. В составе краснодарской команды защитник провел 64 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи.