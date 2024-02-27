«Сочи» объявил об аренде Арутюняна в «Пюник», он перешел в команду в январе

Полузащитник «Сочи» Ованнес Арутюнян на правах аренды перешел в «Пюник», сообщается на официальном сайте сочинцев.

Клуб в январе выкупил 24-летнего армянина у «Пюника». Футболист не провел за новый клуб ни одного официального матча.

Контракт Арутюняна с «Сочи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.