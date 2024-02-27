«Зенит» поздравил главного тренера клуба Сергея Семака с днем рождения

«Зенит» в своих социальных сетях поздравил главного тренера команды Сергея Семака с днем рождения.

27 февраля наставнику сине-бело-голубых исполнилось 48 лет.

«Уважаемый Сергей Богданович! Мы от всей души поздравляем Вас с праздником, желаем новых рекордов и исторических достижений и благодарим за самое непосредственное участие в завоевании клубом долгожданной и столь желанной второй золотой звезды», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».



Семак возглавил петербургский клуб в мае 2018 года. Под руководством российского специалиста «Зенит» 5 раз становился чемпионом, 4 раза победителем Суперкубка России и 1 раз — Кубка России.