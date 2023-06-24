Агент Зуева рассказал, что у футболиста закончился контракт с «Крыльями Советов»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника Александра Зуева, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«У Зуева закончился контракт с «Крыльями Советов». Будущее? Время покажет, посмотрим. Без работы он не останется», — цитирует Мижигурскиса Sport24.

Ранее «Крылья Советов» опубликовали список футболистов, которые примут участие в летних сборах. В перечне отсутствовала фамилия Зуева.

В минувшем сезоне 26-летний футболист провел 24 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.