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«Сочи» — «Локомотив»: трансляция матча — в 19.00

17:00
«Сочи» примет «Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Сочи» примет «Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 31 октября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне сочинцы смогли взять всего одно очко в противостоянии с московским клубом.

Следить за матчем «Сочи» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Локомотив»

Сочи — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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