4 гола, 2 удаления! «Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ

«Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ

«Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча на «Стадионе Фишт» завершилась со счетом 2:2.

Голами в составе сочинской команды отметились Тимофей Маргасов и Родригау.

За железнодорожников дубль оформил Вильсон Изидор. Первый гол французский футболист забил с пенальти.

На 60-й минуте обе команды остались вдесятером, так как арбитр Василий Казарцев показал прямые красные карточки Кухте и Родригау.

Отметим, что к основному времени главный судья добавил 9 минут.

На 98-й минуте матча «Локомотив» мог вырвать победу, но защитник «Сочи» Дркушич оказался на линии ворот и выбил мяч.

«Сочи» идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ (43 очка), «Локомотив» — шестой (38).