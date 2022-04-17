«Сочи» — «Локомотив»: все голы матча 25-го тура РПЛ

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«Сочи» принимает на своем поле «Локомотив» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча проходит на «Стадионе Фишт».

После первого тайма счет в матче 2:1 в пользу сочинской команды.

11-я минута: Тимофей Маргасов — 1:0

36-я минута: Вильсон Изидор — 1:1

43-я минута: Родригау — 2:1