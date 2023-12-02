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Сегодня, 15:22

Гафин заявил, что не чувствует давления после слов Аршавина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал высказывания Андрея Аршавина, касающиеся московского клуба.

«В случае с Андреем Сергеевичем мы не до конца понимаем, от кого это исходит — от комментатора или от заместителя гендиректора «Зенита». Что касается наших высказываний, то у каждого клуба есть этическая грань допустимого. А давления мы не чувствуем. То давление, которое ощущаем, переживая во время матчей команды, не сопоставимо с комментариями в прессе», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Ранее Аршавин говорил, что «Зенит» может подписать кого-то из игроков «Динамо».

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 16 матчах. «Зенит» лидирует в таблице с 33 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gafin-davleniya-ot-slova-arshavina-ne-chuvstvuem/
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
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 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
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4.12 19:30
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П
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 5
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