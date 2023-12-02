Гафин заявил, что не чувствует давления после слов Аршавина

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал высказывания Андрея Аршавина, касающиеся московского клуба.

«В случае с Андреем Сергеевичем мы не до конца понимаем, от кого это исходит — от комментатора или от заместителя гендиректора «Зенита». Что касается наших высказываний, то у каждого клуба есть этическая грань допустимого. А давления мы не чувствуем. То давление, которое ощущаем, переживая во время матчей команды, не сопоставимо с комментариями в прессе», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Ранее Аршавин говорил, что «Зенит» может подписать кого-то из игроков «Динамо».

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 16 матчах. «Зенит» лидирует в таблице с 33 баллами.