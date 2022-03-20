ЦСКА — «Рубин»: Карраскаль забил дебютный мяч за красно-синих

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль забил гол в первом тайме матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Счет стал уже 4:0 в пользу хозяев.

Красно-синие реализовали все четыре удара в створ в этой встрече.

Для Карарскаля этот мяч стал дебютным в составе московской команды.