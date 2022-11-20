«Сочи» и «Краснодару» предлагали Мирослава Джукича на пост главного тренера

Сербский тренер Мирослав Джукич может возглавить «Краснодар» или «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 56-летний специалист не против возглавить один из российских клубов. После ухода из «Спортинга» в 2020 году тренер находится без работы.

Кандидатуру Джукича уже предложили «Сочи» и «Краснодару». Тренер надеется, что после чемпионата мира появится более предметный интерес из России.

Ранее Джукич работал главным тренером сборной Сербии, «Партизана», «Эркулеса», «Вальядолида», «Валенсии» и других клубов.