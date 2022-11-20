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Сегодня, 12:29

«Сочи» и «Краснодару» предлагали Мирослава Джукича на пост главного тренера

Виктория Кравченко
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Сербский тренер Мирослав Джукич может возглавить «Краснодар» или «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 56-летний специалист не против возглавить один из российских клубов. После ухода из «Спортинга» в 2020 году тренер находится без работы.

Кандидатуру Джукича уже предложили «Сочи» и «Краснодару». Тренер надеется, что после чемпионата мира появится более предметный интерес из России.

Ранее Джукич работал главным тренером сборной Сербии, «Партизана», «Эркулеса», «Вальядолида», «Валенсии» и других клубов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sochi-i-krasnodaru-predlagali-miroslava-dzhukicha/

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Эквадор

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24%

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П1

18%

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Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

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Англия
Иран

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Обе забьют - да

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1
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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