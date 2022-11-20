Мурад Мусаев: «У российских футболистов высокие зарплаты, проще взять игрока из Сегунды»

Бывший главный тренер «Краснодара», ныне возглавляющий азербайджанский «Сабах» Мурад Мусаев оценил возможность подписания российских футболистов.

— У российских футболистов очень высокие зарплаты. Тяжело привести кого-то в Азербайджан. Проще взять игрока сопоставимого класса откуда-нибудь из испанской Сегунды.

— Там футболисты такого же уровня получают меньше?

— Конечно.

— Несправедливо получается. Качество российского футбола все-таки ниже испанского.

— Не скажу, что качество футбола в России ниже, чем в Сегунде. Но жизнь вообще несправедливая штука, — цитирует «РБ Спорт» Мусаева.

39-летний Мусаев является главным тренером «Сабаха» с октября 2021 года. Клуб из Баку занимает 2-е место в турнирной таблице азербайджанской премьер-лиги, набрав 35 очков в 14 матчах.