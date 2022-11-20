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Мурад Мусаев: «У российских футболистов высокие зарплаты, проще взять игрока из Сегунды»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Краснодара», ныне возглавляющий азербайджанский «Сабах» Мурад Мусаев оценил возможность подписания российских футболистов.

— У российских футболистов очень высокие зарплаты. Тяжело привести кого-то в Азербайджан. Проще взять игрока сопоставимого класса откуда-нибудь из испанской Сегунды.

— Там футболисты такого же уровня получают меньше?

— Конечно.

— Несправедливо получается. Качество российского футбола все-таки ниже испанского.

— Не скажу, что качество футбола в России ниже, чем в Сегунде. Но жизнь вообще несправедливая штука, — цитирует «РБ Спорт» Мусаева.

39-летний Мусаев является главным тренером «Сабаха» с октября 2021 года. Клуб из Баку занимает 2-е место в турнирной таблице азербайджанской премьер-лиги, набрав 35 очков в 14 матчах.

Источник: РБ Спорт

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
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Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

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Футбол
Мурад Мусаев
0
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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