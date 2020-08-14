«Сочи» — «Химки»: стартовые составы. Жоаузинью и Ломовицкий остались в запасе
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Химок» на матч 2-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется в 19.00 (мск).
Новичок сочинцев Жоаузинью остался в запасе команды Владимира Федотова. Хавбек Александр Ломовицкий также не попал в основной состав подмосковного клуба.
Стартовый состав «Сочи»: Джанаев — Терехов, Миладинович, Мевля, Заика, Маргасов — Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Полоз — Руденко.
Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Калугин, Маммана, Набиуллин, Бахтияров, Боковой, А. Заболотный, Жоаузинью.
Стартовый состав «Химок»: Лантратов — Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич — Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус — Дядюн, Алиев.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Ломовицкий, Мишуков, Липовой, Конате.
«Сочи» с одним баллом занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-я строчка и 0 очков.
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