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«Сочи» — «Химки»: стартовые составы. Жоаузинью и Ломовицкий остались в запасе

18:05
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Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Химок» на матч 2-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется в 19.00 (мск).

Новичок сочинцев Жоаузинью остался в запасе команды Владимира Федотова. Хавбек Александр Ломовицкий также не попал в основной состав подмосковного клуба.

Стартовый состав «Сочи»: Джанаев — Терехов, Миладинович, Мевля, Заика, Маргасов — Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Полоз — Руденко.

Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Калугин, Маммана, Набиуллин, Бахтияров, Боковой, А. Заболотный, Жоаузинью.

Стартовый состав «Химок»: Лантратов — Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич — Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус — Дядюн, Алиев.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Ломовицкий, Мишуков, Липовой, Конате.

«Сочи» с одним баллом занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-я строчка и 0 очков.

Сочи — Химки

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13651.html

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