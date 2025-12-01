«Сочи» — «Динамо» Махачкала: ничья после первого тайма

«Сочи» и махачкалинское «Динамо» не сумели открыть счет в первом тайме матча 17-го тура РПЛ — 0:0.

В первые 45 минут были не засчитаны два гола гостей — сначала из-за офсайда отменили гол Гамида Агаларова, а затем не засчитали гол Джавада Хоссейннеджада из-за попадания мяча в руку Агаларова.