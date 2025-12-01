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КДК накажет Талалаева за оскорбительное поведение в адрес судьи матча со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото ФК «Балтика»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» назвал вопросы повестки заседания по итогам матча 17-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» (1:0).

Как сообщил Григорьянц, КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Балтики» оскорбительных выражений в адрес судьи. Также будет рассмотрено удаление полузащитника хозяев Ираклия Манелова за серьезное нарушение правил. Футболист приглашен на заседание.

Главный тренер балтийцев Андрей Талалаев был удален с поля за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес резервного судьи. Специалист также приглашен на заседание КДК.

Главный тренер &laquo;Балтики&raquo; Андрей Талалаев (второй слева) был удален в&nbsp;матче РПЛ со &laquo;Спартаком&raquo; (1:0) 29&nbsp;ноября 2025 года.Талалаев снова сорвался: грубо оскорбил судью в матче со «Спартаком», «Балтика» закончит год без тренера

На 30-й минуте Манелов получил прямую красную карточку за удар шипами в голень Руслану Литвинову.

Талалаев был удален на 33-й минуте встречи. Согласно протоколу РПЛ, специалист получил первую желтую карточку за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра матча Кирилла Левникова, а второе — за оскорбительный жест в сторону резервного судьи Инала Танашева.

«Балтика» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестой с 28 очками.

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Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
Ираклий Манелов
КДК
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
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Педро

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Крылья Советов

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И К Ж
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