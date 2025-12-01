КДК накажет Талалаева за оскорбительное поведение в адрес судьи матча со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» назвал вопросы повестки заседания по итогам матча 17-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» (1:0).

Как сообщил Григорьянц, КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Балтики» оскорбительных выражений в адрес судьи. Также будет рассмотрено удаление полузащитника хозяев Ираклия Манелова за серьезное нарушение правил. Футболист приглашен на заседание.

Главный тренер балтийцев Андрей Талалаев был удален с поля за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес резервного судьи. Специалист также приглашен на заседание КДК.

На 30-й минуте Манелов получил прямую красную карточку за удар шипами в голень Руслану Литвинову.

Талалаев был удален на 33-й минуте встречи. Согласно протоколу РПЛ, специалист получил первую желтую карточку за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра матча Кирилла Левникова, а второе — за оскорбительный жест в сторону резервного судьи Инала Танашева.

«Балтика» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестой с 28 очками.