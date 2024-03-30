«Сочи» — ЦСКА: видео голов матча
«Сочи» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Фишт».
Счет в игре открыл защитник сочинцев Дмитрий Чистяков, который забил в свои ворота. Затем Антон Заболотный удвоил преимущество ЦСКА. Во втором тайме форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа отыграл один мяч, а затем Мартин Крамарич сравнял.
16-я минута: Дмитрий Чистяков (автогол) — 0:1.
46-я минута: Антон Заболотный — 0:2.
50-я минута: Сауль Гуарирапа — 1:2.
73-я минута: Мартин Крамарич — 2:2.
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Сочи – ЦСКА
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