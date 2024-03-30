Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:29

ЦСКА упустил победу над «Сочи» в матче РПЛ, ведя 2:0

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки ЦСКА и «Сочи».
Фото ФК «Сочи»

ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 22-го тура чемпионата России — 2:2. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

На 16-й минуте встречи гол в свои ворота забил защитник сочинской команды Дмитрий Чистяков. Через 39 секунд после начала второго тайма отличился форвард армейцев Антон Заболотный. Спустя 4 минуты Сауль Гуарирапа отыграл один мяч хозяев, а на 73-й минуте Мартин Крамарич сравнял счет.

ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» поднялся с последней строчки на 15-ю позицию (14 баллов).

Следующий матч в РПЛ армейцы проведут против «Факела» (7 апреля), клуб из Сочи сыграет против «Ростова» (6 апреля).

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:2
ЦСКА
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
24
120
Читайте также
Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады-2024
Экс-игроку «Эвертона» грозит минимум пожизненное заключение
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Долгие два года» закончились: Иван Федотов доехал до «Филадельфии». Скоро – дебют в НХЛ?
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
Стало известно об испытании Западом на Украине вызывающего рак препарата
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
«Балтика» обыграла «Пари НН» и прервала серию из 9 матчей без побед в РПЛ
Бышовец заявил, что у «Зенита» было преимущество в матче с «Крыльями Советов»
«Балтика» — «Пари НН»: Гоцук получил красную карточку
РПЛ: «Спартак» — «Урал», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура
Новый провал ЦСКА: отдали победу с 2:0 и обновили свой же антирекорд по упущенным очкам
Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — о матче с «Зенитом»: «Быстрый гол психологический нас раскрепостил»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шитов забил «Зениту» самый быстрый гол нынешнего чемпионата России

«Сочи» — ЦСКА: видео голов матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
16
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости