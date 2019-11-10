На 52-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (2:3) произошел третий спорный эпизод, связанный со взятием ворот хозяев поля. В ходе голевой атаки ЦСКА полузащитник Константин Кучаев, возможно, сделал передачу уже после того, как мяч покинул пределы поля. Об этом кричал арбитру Станиславу Васильеву и первому ассистенту Максиму Гаврилину сочинский вратарь Сослан Джанаев. Но помощник судьи никаких сигналов Васильеву не дал, рефери Джанаеву не поверил — гол Ивана Облякова был засчитан, и счет сравнялся.

Можно только предположить, что голкипер «Сочи», скорее всего, прав. Но полностью поддержать вердикт арбитра или выразить однозначное несогласие с ним невозможно — не позволяет качество телетрансляции и повторов. (Александр Бобров)

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