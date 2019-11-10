В матче 16-го тура чемпионата России «Сочи» принимает ЦСКА. Хозяева забили быстрый гол. На 7-й минуте отличился нападающий Андрей Мостовой.

Сочинцы провели быструю контратаку. Дмитрий Полоз прошел по флангу и сделал передачу в штрафную. Мостовой нанес удар и мяч рикошетом от защитника армейцев влетел в ворота.

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