В «Црвене Звезде» рассказали, почему Эракович перешел в «Зенит», а не в «Спартак»
Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич ответил на вопрос «СЭ» о процессе переговоров об уходе защитника Страхини Эраковича.
На 22-летнего серба претендовал «Спартак», но в итоге футболист перешел в «Зенит».
«Мы не отказывались продавать Эраковича «Спартаку». Перейти в «Зенит» было решением игрока», — сказал Терзич «СЭ».
«Зенит» объявил о покупке Эраковича в воскресенье, 23 июля. 22-летний серб подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
Новости