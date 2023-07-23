В «Црвене Звезде» рассказали, почему Эракович перешел в «Зенит», а не в «Спартак»

Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич ответил на вопрос «СЭ» о процессе переговоров об уходе защитника Страхини Эраковича.

На 22-летнего серба претендовал «Спартак», но в итоге футболист перешел в «Зенит».

«Мы не отказывались продавать Эраковича «Спартаку». Перейти в «Зенит» было решением игрока», — сказал Терзич «СЭ».

«Зенит» объявил о покупке Эраковича в воскресенье, 23 июля. 22-летний серб подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».