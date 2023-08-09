Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» оценил плотность календаря красно-белых.

— Абаскаль жалуется на плотный график. Как ты это видишь изнутри, насколько ребята устают?

— Абсолютно не понимаю, почему календарь так составлен. Ребята, конечно, устают. Но, возможно, на них сказывается то, что пока еще начало сезона. На свежих ногах команда бежит. Хотя график очень плотный. Это похоже на постковидный год, когда играли через два дня на третий. Наверное, то был самый интенсивный период. Сейчас второй по интенсивности.

— Тебе не кажется это несправедливым? У Нижнего матч будет в понедельник, а у вас — в пятницу.

— Говорить о справедливости нет смысла. Имеем то, что имеем.

11 августа «Спартак» встретится с «Уралом» в 4-м туре РПЛ.

После 3 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.