«Балтика» интересуется Лисаковичем

Форвард «Рубина» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, в казанском клубе занимаются поиском вариантов трудоустройства 26-летнего белоруса. Сообщается, что игроком интересуется «Балтика».

В сезоне-2023/24 Лисакович провел за «Рубин» и «Балтику» в общей сложности 22 матча, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.