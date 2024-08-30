«Балтика» интересуется Лисаковичем
Форвард «Рубина» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, в казанском клубе занимаются поиском вариантов трудоустройства 26-летнего белоруса. Сообщается, что игроком интересуется «Балтика».
В сезоне-2023/24 Лисакович провел за «Рубин» и «Балтику» в общей сложности 22 матча, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.
Источник: Metaratings
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|15
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|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
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|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
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|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
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|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
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|3
|1
|2
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|
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|2
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|
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|2
|2
|9-12
|8
|
9
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|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
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|6
|2
|0
|4
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|
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|1
|3
|2
|9-11
|6
|
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|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
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|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
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|1
|1
|4
|2-10
|4
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|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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