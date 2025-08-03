Данил Круговой: «Я в «Зените» со всеми в хороших отношениях»
Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал «СЭ», что со всеми в «Зените» остался в хороших отношениях.
— С кем из «Зенита» ты остался в хороших отношениях?
— Я в клубе со всеми в хороших отношениях. Вопрос, какое у них ко мне отношение. У меня хорошее отношение всегда.
3 августа ЦСКА сыграл с «Зенитом» (1:1) вничью в матче 3-го тура РПЛ.
Круговой перешел в московский клуб из петербургского летом 2024 года.
