Данил Круговой: «Я в «Зените» со всеми в хороших отношениях»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал «СЭ», что со всеми в «Зените» остался в хороших отношениях.

— С кем из «Зенита» ты остался в хороших отношениях?

— Я в клубе со всеми в хороших отношениях. Вопрос, какое у них ко мне отношение. У меня хорошее отношение всегда.

3 августа ЦСКА сыграл с «Зенитом» (1:1) вничью в матче 3-го тура РПЛ.

Круговой перешел в московский клуб из петербургского летом 2024 года.