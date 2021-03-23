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Соболев рассказал, с кем из игроков «Спартака» он открыл бы совместный бизнес

08:00
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Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал в интервью «СЭ», с кем из одноклубников он бы открыл совместный бизнес.

— Есть очень узкий круг людей, которым я верю в любых вопросах, — отметил Соболев. — Если, условно, тот же Джикия мне что-то предложит, могу открыть с ним какой-то бизнес. Потому что знаю этого человека, пусть мы знакомы чуть больше года. Такой срок общения еще не позволяет назвать его близким другом, но у нас очень хорошие отношения, и я ему по-настоящему доверяю.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Соболевым можно прочитать здесь.

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