Соболев высказал мнение, почему Кокорин не смог проявить себя в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» высказал свою точку зрения, почему его бывший одноклубник Александр Кокорин не смог проявить себя в команде.

— Вот отдыхали недавно в Дубае. Я был с семьей — отец, сестра, жена. Мой папа тоже читает новости и думал, что Кокорин — плохой парень. Однажды поужинали вместе, и отец говорит: «Слушай, Саша же классный! Хороший, добрый, скромный». Поменял о нем мнение.

— Может, после колонии изменился?

— То, что изменился — сто процентов. Мало говорит, молчаливый стал, спокойный. Другой человек.

— Но это пока не помогло ему себя проявить ни в «Спартаке», ни в «Фиорентине».

— В «Спартак» Кокорин приходил в роли звезды, все от него ждали голов, результативных передач, хорошей игры. А тут — одна травма, другая. Вышел не в лучшем состоянии, игра не получилась, еще одна — тоже, затем опять травма... Одно за другое зацепилось — и все. К нему уже такого доверия не было. Поэтому, наверное, и не получилось.

— У многих в голове теория заговора — мол, с «Зенитом» и «Сочи» он якобы по устной договоренности играть не мог и всем голову морочил.

— Это ерунда. Вот сейчас он получил травму в «Фиорентине» — это как раз то, что у него было в «Спартаке» как раз перед играми с «Сочи» и «Зенитом». Рецидив. Это доказывает, что здесь Саша не «косил».

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Соболевым можно прочитать здесь.