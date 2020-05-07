Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о несостоявшемся переезде в Италию.

— Маньяков рассказывал, что у него было конкретное предложение от «Лечче» по тебе. 2 миллиона евро они давали за тебя, но ты сам отказался. Расскажи, я просто не понимаю, как можно не поехать в Серию А.

— Это было, у меня контракт был на руках, — сказал Соболев на видео Youtube-канала «Красава». — Но это было за день до закрытия трансферного окна, я не успел просто подумать. Это же переезд не просто в другую команду, а в другую страну. Понятно, что и я — «не фонтан», думаю, что уехал бы, но времени не было. Сутки были на раздумье, я не решился, испугался.

— Перед этим сезоном ты должен был уехать в аренду, но губернатор вписался за тебя и ты остался. Это правда?

— Если честно, да.

— Ты понимаешь, что ты сейчас всех скаутов в России, всех менеджеров «Крыльев» просто похоронил, потому что губернатор в тебе что-то рассмотрел, что довело тебя до «Спартака», предложений из Англии и сборной России?

— (улыбается) Мы же не знаем, какой там был разговор.

Напомним, что за аренду 10-кратые чемпионы России заплатили самарцам 500 тысяч евро, полноценный трансфер по первоначальным условиям должен обойтись еще в 4,5 миллиона. В этом сезоне Соболев принял участие в 23 официальных матчах, забив в них 10 голов (все — в составе волжан), за «Спартак» Александр провел 4 встречи.