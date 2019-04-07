"Смотрели игру "Уфа" - "Ростов"? Понравилась?". Аленичев - о решении сыграть в открытый футбол с "Уралом"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения от "Урала" в матче 22-го тура премьер-лиги (2:3) заявил, что его команда хотела сыграть в открытый футбол. Он также провел аналогию со встречей "Уфа" - "Ростов" (1:0), которая состоялась ранее.

- Сегодняшняя игра понравилась всем вам и болельщикам, - приводит слова Аленичева официальный сайт "Енисея". - Футболисты забили много красивых мячей, во втором тайме был практически открытый футбол, тот который нравится зрителям, но, конечно, не тренерам. Так получилось, что когда мы повели в счете, на мой взгляд, необходимо было закрывать игру, учитывая те моменты, которые мы при 0:2. Создавали, хорошо выбегали в атаку, причем в численном большинстве, но эффективности в реализации нам не хватило.

К сожалению, те замены, которые я сделал, были вынужденными из-за травм наших футболистов. А так бы никаких перестановок делать бы не стал. Возможно, в этом плане перестановки сказались на забитых соперником голах. Обидное поражение. Нам остается только достойно выступать в следующих играх.

Нужно ли было нам сесть ниже? Вы намекаете на то, что нам нужно было ставить автобус в штрафной площадке? Мы понимали, что сейчас выйдет Паша Погребняк и будет навал. Тем более "Урал" был после кубка, понимали, что он "подсядет", будут свободные зоны. Вы видели, что так произошло и я не мог игрокам запретить бежать в атаку, вы же видели какие моменты были у нас.

Вы, наверное, смотрели матч перед нами "Уфа" – "Ростов"? Там практически не было моментов. Смотрели эту игру? Понравилась? Я понимаю, что у нас 80 процентов команд ставят автобусы. Мы решили сегодня так – в открытую. Это был наш план.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

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