Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «СЭ» рассказал, как в клубе шутили над молодыми братьями Миранчуками Антоном и Алексеем.

— Молодые Миранчуки часто получали от тебя критику или подсказки?

— На поле, наверное, нет. Они любили мяч, обыгрывали одного-двух. Может, кричал как-то, чтобы отдали пас, но это не было частой проблемой. А за его пределами... Их машины и одежда — это была катастрофа. Ужас! Они выглядели как рэперы...

— Как реагировали на такие оценки?

— Говорили мне: «Да ты чего? Одеваешься как старичок, как Стив Джобс». Но мы так шутили между собой.

В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 20 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Контракт 28-летнего футболиста с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года.

Антон Миранчук провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах и имеет в активе 4 гола и 5 результативных передач.