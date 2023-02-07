Смородская считает, что Слуцкий еще может реабилитировать тренерскую карьеру
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская предположила, сможет ли Леонид Слуцкий перезапустить свою тренерскую карьеру.
«Слуцкий еще может реабилитировать свою тренерскую карьеру. Он молодой специалист. Ему нужно все переосмыслить. Для этого необходимо время. Нужно выдохнуть, и все переосмыслить», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.
Работая главным тренером ЦСКА, Слуцкий три раза брал золото чемпионата России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2