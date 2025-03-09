Смородская: «Вендел мог быть недоволен не только расизмом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала скандальный эпизод с участием полузащитника «Зенита» Вендела.

«Хочу отметить, что арбитр в этом матче отработал плохо. Там и другие спорные моменты были. Судья как будто нарывался на гнев футболистов, поэтому в действиях Вендела могло быть недовольство не только расизмом. Считаю, всех надо воспитывать, в том числе и болельщиков. И не только через наказание. Судьи должны следить за тем, что выкрикивают трибуны, обращать на это внимание, пресекать, останавливать игру, если необходимо. Сложно сказать, какое наказание ждет Вендела. Я бывала на заседаниях КДК по похожим эпизодам, там будут слушать все — трибуны, футболистов, судей», — сказала Смородская «ВсеПроСпорт».

В прошедшем матче с «Факелом» (0:2) бразилец получил прямую красную карточку за неприличный жест. «Зенит» заявил, что футболист подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков клуба из Воронежа.