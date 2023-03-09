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Смородская: «Тикнизян — точно не потеря для сборной России»

Мария Гусева
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение защитника железнодорожников Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Тикнизян — точно не потеря для сборной России, — цитирует «РБ Спорт» Смородскую. — Сделал выбор и сделал, это его решение. У нас игроков его уровня очень много. А уровень этот, честно говоря, не самый высокий. Он же не был вызван ни разу в основную сборную, поэтому здесь даже не о чем рассуждать. Для сборной России его выбор ничего не изменит».

23-летний защитник вызван в сборную Армении на предстоящий матч квалификации Евро-2024 против сборной Турции, который пройдет 25 марта.

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
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5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
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 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
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 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
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