Рахимов раскритиковал игру Урунова в матче с «Динамо»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:4).

«Очень много внимания уделяем завершению на тренировках. Но для этого должны быть определенного уровня исполнители. Пока нам это не хватает.

Есть у Урунова проблема. Нужно задуматься. Многие моменты он трактует по своему видению. Хотя мы говорили, что нужно убыстрить игру. У него многое не получилось.

Думать надо о следующем матче и стараться набирать очки. Шансы спастись, конечно, есть», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

«Динамо» с 42 очками занимает четвертое место в РПЛ, «Уфа» с 14 баллами идет 15-й.