Рахимов раскритиковал игру Урунова в матче с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:4).
«Очень много внимания уделяем завершению на тренировках. Но для этого должны быть определенного уровня исполнители. Пока нам это не хватает.
Есть у Урунова проблема. Нужно задуматься. Многие моменты он трактует по своему видению. Хотя мы говорили, что нужно убыстрить игру. У него многое не получилось.
Думать надо о следующем матче и стараться набирать очки. Шансы спастись, конечно, есть», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».
«Динамо» с 42 очками занимает четвертое место в РПЛ, «Уфа» с 14 баллами идет 15-й.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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