Смородская назвала случайностью разгромное поражение «Локомотива» от «Краснодара»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» последние результаты команды в чемпионате России.

— Видно, что в чемпионате результаты не очень. Совмещать с Лигой чемпионов не получилось. Не хватило опыта, тренировок, физической составляющей, эмоций может быть.

— Многие говорят, что лучше бы «Химки» «Ротор» обыграли, чем сыграли вничью с «Атлетико», которая на турнирную таблицу не повлияла.

— Я абсолютно так не считаю. К Лиге чемпионов команда была хорошо готова, знала соперников, много двигалась, связала и «Баварию», и «Атлетико», не дала им играть в свою игру. Команда выглядела хорошо, но это очень ее истощило. Не хватает глубины состава, опыта распределения сил в том числе. Этот опыт очень дорогого стоит. С лучшими командами мира можно достойно играть.

— Что же случилось в чемпионате?

— Думали, что после таких соперников будет легкая прогулка. А так не получилось. Были не сконцентрированы, расслабленны, не уделили должного внимания сопернику.

— Разгромные 0:5 от «Краснодара» — это что?

— Это случайность. Ничего выдающегося в игре «Краснодара» я не увидела.

— А в игре «Локомотива»?

— Я ими гордилась за матчи с «Атлетико» и «Баварией», хотя и проиграли мюнхенцам. Но проиграли достойно и на нашем поле очень сильно немцы нервничали.

— Матч с «Химками». До 85-й минуты «Локомотив» вел, а в итоге даже не ничья. Футболисты уже мыслями были на Мальдивах и Эмиратах?

— И не только. Головой были в победе уже. А играть надо весь матч до свистка арбитра.

Железнодорожники ушли на зимнюю паузу на восьмом месте в Тинькофф РПЛ с 28 очками, лидирует — «Зенит» (41 балл).

(Константин Колмаков)