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Сегодня, 21:16

Смолов — о составе «Динамо»: «Мы все ждем трансферов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, насколько уход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна бьет по амбициям «Динамо».

— Насколько уход Захаряна бьет по амбициям «Динамо»?

— Мне сложно сказать. Арсен ведущий игрок. Он уезжает. Но мы все ждем трансферов. Надеюсь, что получится привести хороших игроков, которые, если не смогут заменить, то хотя бы помогут.

— Нынешний состав не совсем конкурентоспособен?

— Я так считаю, да. Мы заняли девятое место. Это ниже нашего потенциала. Мы проиграли и упустили седьмое место в поединке против «Оренбурга». Мы не усилились. Вернулся Фабиан. Конечно, это супер. Это хорошая помощь. Но мы не усилились. Особенно, если Арсен уйдет.

— Вы поменяли тренера. Этого не достаточно?

— Этого достаточно. Просто, если ожидания от нас и задачи, которые нам озвучиваются — борьба за тройку, то нам нужны трансферы.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что договоренность по трансферу Захаряна достигнута.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Арсен Захарян
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
2
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

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 2 1 0
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