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Сегодня, 20:57

Смолов: «Гипотетически, конечно, собираюсь сделать предложение любимой девушке, когда ее найду»

Виктория Кравченко
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Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов комментируя тот факт, что одноклубник Константин Тюкавин сделал предложение своей девушке, рассказал о планах на свою будущую женитьбу.

«Гипотетически, конечно, собираюсь сделать предложение любимой девушке, когда ее найду. А за Константина и Алену очень рад, поздравляю их. Думаю, что это очень классно», — сказал Смолов в интервью Евгении Медведевой на YouTube-канале «Футбольное катание».

33-летний футболист сыграл за московский клуб 23 матча, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Локомотив

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Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

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