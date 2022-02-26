Смолов опередил Вагнера Лав и вышел на чистое 9-е место по числу голов за российские клубы

Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил гол в ворота «Химок» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

Этот гол стал для Смолова 128-м в карьере и 90-м в чемпионатах России.

31-летний форвард забил свой 125-й гол за российские клубы и вышел на чистое девятое место по числу мячей за российские команды, опередив бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав (124).