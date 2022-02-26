«Химки» — «Динамо»: Евгеньев получил красную карточку в начале второго тайма
Защитник «Динамо» Евгеньев получил красную карточку в матче РПЛ против «Химок»
Защитник «Динамо» Роман Евгеньев получил красную карточку в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
На 52-й минуте Евгеньев сфолил на форварде химчан Дидье Ламкеле Зе и получил желтую карточку, которая стала для него второй в этой встрече.
Евгеньев получил первую красную карточку за 73 матча в составе «Динамо».
Напомним, в конце первого тайма был удален защитник «Химок» Филип Дагерстоль.
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