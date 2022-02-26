Защитник «Динамо» Роман Евгеньев получил красную карточку в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

На 52-й минуте Евгеньев сфолил на форварде химчан Дидье Ламкеле Зе и получил желтую карточку, которая стала для него второй в этой встрече.

Евгеньев получил первую красную карточку за 73 матча в составе «Динамо».

Напомним, в конце первого тайма был удален защитник «Химок» Филип Дагерстоль.