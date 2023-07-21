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Смолов обошел Павлюченко и стал шестым бомбардиром в истории чемпионата России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил в матче против «Краснодара» в первом туре РПЛ.

Этот гол стал для 33-летнего форварда 105-м в чемпионате России. Он обошел экс-нападающего «Спартака» и «Локомотива» Романа Павлюченко, который остановился на 104 голах.

Теперь Смолов шестой в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата России. Форварда «Динамо» опережают только Дмитрий Лоськов (120), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (140) и Артем Дзюба (156).

Источник: https://t.me/optarussia/2476
Федор Смолов
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
5
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
7
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
15
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 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
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 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
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Жуан Батчи

Жуан Батчи

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 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

 1 0 1
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