Смолов обошел Павлюченко и стал шестым бомбардиром в истории чемпионата России

Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил в матче против «Краснодара» в первом туре РПЛ.

Этот гол стал для 33-летнего форварда 105-м в чемпионате России. Он обошел экс-нападающего «Спартака» и «Локомотива» Романа Павлюченко, который остановился на 104 голах.

Теперь Смолов шестой в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата России. Форварда «Динамо» опережают только Дмитрий Лоськов (120), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (140) и Артем Дзюба (156).