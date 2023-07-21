Смолов обошел Павлюченко и стал шестым бомбардиром в истории чемпионата России
Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил в матче против «Краснодара» в первом туре РПЛ.
Этот гол стал для 33-летнего форварда 105-м в чемпионате России. Он обошел экс-нападающего «Спартака» и «Локомотива» Романа Павлюченко, который остановился на 104 голах.
Теперь Смолов шестой в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата России. Форварда «Динамо» опережают только Дмитрий Лоськов (120), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (140) и Артем Дзюба (156).
Источник: https://t.me/optarussia/2476
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3
|Пари НН
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4
|Факел
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|0
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5
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|0
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|0
|0
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|0-0
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|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
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12
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
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13
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Краснодар
|1
|1
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|0
|3-1
|3
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16
|Динамо
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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Ассистенты
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|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1
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