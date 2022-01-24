Алексей Березуцкий: «Ждать ли еще усиления команды? Все идет своим чередом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о дальнейших трансферных планах команды.

«Сделали все, что запланировали на первых сборах. Это самое главное.

Сейчас у команды будут три выходных. Потом соберемся и будем продолжать готовиться к старту чемпионата.

Языджи? Это футболист сборной Турции. Игрок основного состава. Очень квалифицированный, очень классный игрок. Прекрасно исполняет стандартные положения. Достаточно универсальный игрок. Также надеюсь, что он быстро к нам вольется.

Ждать ли еще усиления команды? Все идет своим чередом. Болельщики сразу же узнают, как это произойдет или не произойдет», — сказал Березуцкий в интервью клубному YouTube-каналу.

19 января ЦСКА арендовал полузащитника Юсуфа Языджи у французского «Лилля» с правом выкупа. Турецкий хавбек получил 97-й игровой номер.