Капитан «Урала» Артем Фидлер в интервью «Известиям» признался, что пока не думал о завершении карьеры. В июле ему исполнится 37 лет.

— Вам уже 36 лет, не чувствуете давление от того, что каждый пропущенный месяц из-за коронавируса — это очень весомая часть оставшейся карьеры?

— Честно говоря, я об этом даже не думал. Может быть, если бы ничего этого не произошло и в мае чемпионат закончился, я бы уже не продлил контракт и завершил карьеру. А теперь карьера продолжается (улыбается). Но все равно, конечно, лучше бы этого всего не было и мы спокойно доиграли.

— У вас есть понимание относительно дальнейшего продолжения карьеры?

— С Григорием Викторовичем есть договоренность, что пока приношу пользу, продолжаю тренироваться и играть. Главное, чтобы здоровье позволяло.

— У вас есть договоренность, что останетесь в «Урале» после завершения карьеры?

— Мы не говорили о конкретной должности. Но Григорий Викторович уже сказал, что найдет мне работу в клубе, и я смогу остаться в нем после завершения футбольной карьеры. А кем, что и как — мне без разницы. Главное, приносить пользу родной команде.