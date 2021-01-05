СМИ: полузащитник сборной Косово подпишет контракт с «Уралом» на 3,5 года
22:25
Полузащитник Йилдрен Ибрахимай согласовал условия контракта с «Уралом». Соглашение будет рассчитано на 3,5 года, сообщает VG.
Срок его контракта с норвежским клубом «Викинг» истек 31 декабря, поэтому в новый клуб он перейдет свободным агентом.
Ибрахимай в двух последних сезонах набрал 22 (11+11) очка по системе «гол плюс пас» в 57 матчах чемпионата Норвегии.
Отметим, что футболист выступает за сборную Косово.
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