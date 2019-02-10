СМИ: Форвард "Ворсклы" Кулач имеет предложение из РПЛ

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач имеет предложение от одного из клубов российской премьер-лиги, сообщает Footboom, ссылаясь на неподтвержденный источник.

Кроме того, указано, что нападающий отказался от предложения "Александрии". Футболист принадлежит "Шахтеру" и выступает за "Ворсклу" на правах аренды. Сообщается, что он покинет полтавский клуб зимой.

25-летний Владислав Кулач в текущем сезоне провел 19 матчей за украинскую команду и забил шесть мячей при одной голевой передаче.

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