СМИ: Форвард "Ворсклы" Кулач имеет предложение из РПЛ

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач имеет предложение от одного из клубов российской премьер-лиги, сообщает Footboom, ссылаясь на неподтвержденный источник.
Кроме того, указано, что нападающий отказался от предложения "Александрии". Футболист принадлежит "Шахтеру" и выступает за "Ворсклу" на правах аренды. Сообщается, что он покинет полтавский клуб зимой.
25-летний Владислав Кулач в текущем сезоне провел 19 матчей за украинскую команду и забил шесть мячей при одной голевой передаче.
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Дополнительная информация
https://www.footboom.com/ukrainian/high/1549730412-vladislav-kulach-otkazalsja-ot-predlozheniya-aleksandrii.html
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