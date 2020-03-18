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Смертин уверен, что после паузы РПЛ вызовет новый виток интереса болельщиков

02:50
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Экс-капитан сборной России Алексей Смертин поделился мнением о приостановке чемпионата России из-за пандемии коронавируса. Матчи не будут проводиться до 10 апреля.

— Уверен, что после необходимой паузы возвращение чемпионата России по футболу вызовет новый виток интереса болельщиков, которые успеют соскучиться по любимой игре, — цитируют Смертина «Известия».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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