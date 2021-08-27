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Слуцкий: «Когда Игнатьев выходит на поле, все задают вопрос, почему вы его вообще используете»

23:45
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

— Любой матч с «Краснодаром» — это очень прогнозируемый сценарий. «Краснодар» пытается атаковать позиционно, владеть мячом, использовать уже финальную треть для проведения атакующих действий, и команда соперника пытается использовать свои шансы в контратаках, которые всегда возникают. Поэтому наверно по рисунку так и было, но, к сожалению, «Краснодар» смог воспользоваться своими моментами и реализовать наши ошибки. А мы те моменты, которые у нас возникали, особенно моменты Бакаева и Хакшабановича в первом тайме, которые, может быть, были даже более явные, чем моменты «Краснодара», не смогли реализовать. По ходу второго тайма, понятно, что накапливалось утомление, и по существу единственную атакующую замену мы реализовали еще по ходу первого тайма. Поэтому, к сожалению, очень сложно было как-то усилить атакующие действия со скамейки, на ней у нас не было игроков группы атаки.

— С чем была связана замена Костюкова в первом тайме?

— Он получил травму.

— Расскажите, что стало причиной ухода с поля Ин Бома? Казалось, что он единственный, кто справлялся с созидательными функциями в этой игре.

— У него стали сводить ноги задней поверхности бедра, он уже не мог играть.

— Почему Игнатьев снова не вышел в стартовом составе? И планируется ли усиление в линии нападения?

— Потому что вышел Костюков, у Игнатьева сегодня было достаточно игрового времени. Какая разница, выходит он в стартовом составе или на замену, или это было бы наоборот. Все время мне задают один и тот же вопрос. Когда Игнатьев выходит на поле, все задают вопрос, почему вы его вообще используете. Поэтому нужно как-то определиться с вопросом.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-ne-realizovali-yavnye-momenty

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Иван Шитик все материалы автора

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